Казанских водителей предупредили о гололедице на дорогах

Фото: Максим Платонов

В Казани 4 ноября ожидается ухудшение погодных условия — на дорогах будет образовываться гололедица. Госавтоинспекция города призывает водителей серьезно отнестись к готовности автомобиля.

Автовладельцам напоминают, что запрещено устанавливать на одну ось разные шины. Также запрещается эксплуатация легковых автомобилей без зимних шин в период с декабря по февраль.

При плохих погодных условиях водители должны выбирать безопасную скорость движения. Кроме того, нужно воздерживаться от опасных маневров. Водителям и пассажирам необходимо пристегиваться ремнями безопасности.

В пятницу, 5 ноября, в Татарстане местами ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Гидрометцентр РТ. Так, на территории республики, в том числе в Казани, с 18 часов 4 ноября по 18 часов 5 ноября местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15—18 м/с, преимущественно ночью и днем. Ночью и утром на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

Алексей Нечаев