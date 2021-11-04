В пятницу в Татарстане ожидается сильный ветер и гололедица

В пятницу, 5 ноября, в Татарстане местами ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Гидрометцентр РТ.



Так, на территории республики и в Казани с 18 часов 4 ноября по 18 часов 5 ноября местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15-18 м/с, преимущественно ночью и днем. Ночью и утром на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

Температура составит ночью +2... -3°С, днем повысится до +3... +8°С.

Фото: realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в выходные татарстанцы столкнутся с сильным порывистым ветром. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура воздуха составит +1... +6°С, днем — +3... +8 градусов.

Маргарита Головатенко