КАМАЗ ожидает безработных из Дагестана

Фото: Максим Платонов

Жителей Дагестана приглашают работать на КАМАЗе в Набережных Челнах. Информацию об этом опубликовало Минтруда и соцразвития региона.

Отмечается, что предприятие готово обеспечить за свой счет перелет групп рабочих до Челнов, проживание, трансфер до места работы, частичную компенсацию затрат на питание. Сейчас рассматривают работу 65 человек. Предприятию требуется 500 человек. На данный момент формируется второй набор желающих поехать на работу.

Фото: Максим Платонов

КАМАЗ решил не останавливать производство автомобилей в период с 30 октября по 7 ноября, который объявлен в России нерабочим. Об этом сообщило корпоративное издание предприятия.

Алексей Нечаев