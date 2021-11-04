Максим Галкин попал в список угроз нацбезопасности Украины
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в российского юмориста Максима Галкина в список лиц, «угрожающих национальной безопасности», сообщил «Интерфакс».
В списке находится 259 человек. Об этом свидетельствуют обновленные данные этого списка.
Летом Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Затем его исключили из списка.
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