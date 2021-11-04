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Максим Галкин попал в список угроз нацбезопасности Украины

14:47, 04.11.2021
Максим Галкин попал в список угроз нацбезопасности Украины
Фото: pixabay.com

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в российского юмориста Максима Галкина в список лиц, «угрожающих национальной безопасности», сообщил «Интерфакс».

В списке находится 259 человек. Об этом свидетельствуют обновленные данные этого списка.

Летом Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Затем его исключили из списка.

Алексей Нечаев
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