Минкульт Украины убрал Филиппа Киркорова из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины обновило перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства, исключив из него российского певца Филиппа Киркорова. Информация опубликована на официальном сайте министерства.

Несколько дней назад Киркоров был включен в черный список по представлению Службы безопасности Украины (СБУ). Причина этого не сообщается.

Певец является народным артистом Украины, а также России и Молдавии.

Алексей Нечаев