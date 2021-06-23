Украина признала Филиппа Киркорова угрозой для нацбезопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкульта.



Киркоров был включен в черный список по представлению Службы безопасности Украины (СБУ). Причина этого не сообщается.

Певец является народным артистом Украины, а также России и Молдавии.