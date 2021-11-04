В Татарстане двух человек засыпало землей при проведении земляных работ в коттеджном поселке

Фото: МЧС по РТ

В Лаишевском районе Татарстана при проведении земляных работ двух человек засыпало землей, оба погибли, сообщает МЧС по республике.



Это произошло из-за того, что обвалилась часть грунта траншеи для прокладки трубопровода. Погибшие — предположительно 2000 и 2007 годов рождения. По предварительной информации, они привлекались к работе в качестве подсобных рабочих. Один из них погиб на месте происшествия, а второй — в карете скорой помощи.

Тела из траншеи извлекли спасатели СО №2 ГКУ «Поисково-спасательная служба РТ при МЧС РТ». От РСЧС для ликвидации последствий привлекли 15 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС РФ — один человек и одна единица техники.

Фото: МЧС по РТ

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Маргарита Головатенко