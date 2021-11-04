Президент Татарстана поздравил жителей с Днем народного единства

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства.



Он отметил, что со времени преодоления внутренней смуты и изгнания из страны иностранных интервентов ощутимыми и прочными остаются стремление народа к отстаиванию высших идеалов мира, свободы, добра и справедливости.

Президент РТ подчеркнул, что в Год родных языков и народного единства особенно чувствуется неразрывная связь времен и поколений, которая очень важна для гражданской идентичности: «Созидая единство во многообразии — сохраняя и развивая национальные языки, культурные и религиозные традиции, изучая нашу богатейшую историю, мы не только отдаем дань уважения прошлому, но и созидаем будущее».

Значимым событием этого года Минниханов назвал освещение Патриархом Московским и всея Руси Кириллом воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря.

В следующем году в Татарстане состоится празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, а Казань примет участников 45-й сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Уверен, уважаемые татарстанцы, что мы, несмотря на известные трудности, с присущими нам жизнелюбием, сплоченностью, оптимизмом и социальной ответственностью обеспечим дальнейшее поступательное развитие нашего общего родного дома — Республики Татарстан», — сказал президент РТ.

Маргарита Головатенко