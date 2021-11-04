В Гидрометцентре России рассказали, какая погода будет этой зимой

Температура этой зимой на европейской территории России будет около нормы или выше нее. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Это не такая супертеплая зима, как была в 2019/20 годах. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой -20...-25 градусов, — приводит его слова «Москва-24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, какой будет зима в Казани.