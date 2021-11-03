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Назван победитель Букеровской премии по литературе

23:17, 03.11.2021
Назван победитель Букеровской премии по литературе
Фото: pxhere.com

Южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут получил Букеровскую премию (Booker prize) по литературе за 2021 год за роман «Обещание» (The Promise). Об этом пишет ТАСС.

Роман повествует об апартеиде в ЮАР, который переплетается с жизнью нескольких членов одной белой семьи. 57-летний Гэлгут издал девять романов. «Обещание» — его первая работа за последние 7 лет. Два его произведения — «Добрый доктор» (The Good Doctor) и «В незнакомой комнате» (Strange Room) — уже попадали в короткий список Букеровской премии.

Фото: wikipedia.org

Гэлгут стал третьем представителем ЮАР, получившим данную премию. В 1974 году Букер достался Надин Гордимер (совместно с британцем Стенли Миддлтоном), а в 1983 и 1999 годах — Джону Максвеллу Кутзее.

В 2021 году Нобелевской премии по литературе удостоился Абдулразак Гурна, писатель из Танзании. «Реальное время» рассказывало о его жизни и произведениях.

Татьяна Леухина
ОбществоКультура

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