Назван победитель Букеровской премии по литературе

Южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут получил Букеровскую премию (Booker prize) по литературе за 2021 год за роман «Обещание» (The Promise). Об этом пишет ТАСС.

Роман повествует об апартеиде в ЮАР, который переплетается с жизнью нескольких членов одной белой семьи. 57-летний Гэлгут издал девять романов. «Обещание» — его первая работа за последние 7 лет. Два его произведения — «Добрый доктор» (The Good Doctor) и «В незнакомой комнате» (Strange Room) — уже попадали в короткий список Букеровской премии.

Фото: wikipedia.org

Гэлгут стал третьем представителем ЮАР, получившим данную премию. В 1974 году Букер достался Надин Гордимер (совместно с британцем Стенли Миддлтоном), а в 1983 и 1999 годах — Джону Максвеллу Кутзее.

В 2021 году Нобелевской премии по литературе удостоился Абдулразак Гурна, писатель из Танзании. «Реальное время» рассказывало о его жизни и произведениях.



Татьяна Леухина