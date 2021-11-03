Кирпичникова завоевала золотую медаль на 800-метровке вольным стилем на чемпионате в Казани
Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Казани.
Девушка победила в соревнованиях на дистанции 800 метров вольным стилем. Ее результат — 8 минут 4,65 секунды.
Второе место заняла итальянка Симона Куадарелла (8.10,54), третьей стала немка Изабель Мари Гозе (8.10,60).
Ранее россиянка Мария Каменева завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров вольным стилем.
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