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Кирпичникова завоевала золотую медаль на 800-метровке вольным стилем на чемпионате в Казани

20:59, 03.11.2021
Кирпичникова завоевала золотую медаль на 800-метровке вольным стилем на чемпионате в Казани
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Казани.

Девушка победила в соревнованиях на дистанции 800 метров вольным стилем. Ее результат — 8 минут 4,65 секунды.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Второе место заняла итальянка Симона Куадарелла (8.10,54), третьей стала немка Изабель Мари Гозе (8.10,60).

Ранее россиянка Мария Каменева завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров вольным стилем.

Татьяна Леухина
СпортВодные виды спорта Татарстан

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