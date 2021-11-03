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Россиянка Каменева стала бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию

19:20, 03.11.2021
Россиянка Каменева стала бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Российская пловчиха Мария Каменева завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров вольным стилем. Соревнования проходят в Казани.

Первое место у шведки Сары Шестрем. Она установила новый рекорд чемпионатов Европы. Ее результат — 23,12 секунды. Второй финишировала представительница Польши Катажина Васик (+0,37). Каменева проиграла победительнице 0,60 секунды. Россиянка Арина Суркова заняла четвертое место.

Россиянин Климент Колесников завоевал золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров на спине. Он установил новый рекорд чемпионатов Европы.

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