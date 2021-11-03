Россиянин установил новый рекорд чемпионатов Европы на соревнованиях в Казани

Россиянин Климент Колесников завоевал золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров на спине. Он установил новый рекорд чемпионатов Европы на соревнованиях в Казани.

21-летний пловец преодолел дистанцию за 22,47 секунды, установив новый рекорд чемпионатов Европы. Второе место — у итальянца Микеле Ламберти (+0,18), третье — у румына Роберта Глинта (+0,27). Россиянин Павел Самусенко занял четвертое место (+0,34).

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Вчера мужская сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в эстафете 4 х 50 м вольным стилем.