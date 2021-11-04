В Казани 4 и 5 ноября желающие смогут пройти моментальное тестирование на ВИЧ

В Казани 4 и 5 ноября желающие смогут пройти экспресс тестирование на наличие ВИЧ. Тест-мобиль приедет в центр города.

С 11.00 до 15.00 он будет на улице Баумана (под часами), а с 15.00 до 19.00 по адресу: улица Петербургская, 1, сообщает пресс-служба благотворительной организации «Новый век».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тестирование анонимное и бесплатное. Казанцам также расскажут о рисках, которые могут привести к заражению ВИЧ. В ходе первого этапа проекта «Тест для победы» прошло 216 выездов тест-мобиля. За этот год тестирование прошли более 6 тысяч человек.

Бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию проходило в Набережных Челнах в середине октября.