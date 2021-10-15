В Челнах желающих бесплатно протестируют на ВИЧ-инфекцию

В Набережных Челнах жителей города бесплатно протестируют на ВИЧ-инфекцию в рамках масштабного проекта «Тест для Победы». Об этом сообщается на сайте исполкома.

Акция пройдет 18, 19 октября с 10.00 до 14.00 на бульваре Энтузиастов. Там будет стоять «тест-мобиль» с мультидисциплинарной командой.

Фото: realnoevremya.ru

С начала проекта в Челнах тестирование на ВИЧ прошли 488 человек. Проведено 15 выездов.



Ольга Шагиева