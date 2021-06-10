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Хованского арестовали на 2 месяца по делу об оправдании терроризма

20:22, 10.06.2021
Хованского арестовали на 2 месяца по делу об оправдании терроризма
Фото: vk.com/hova

В Петербурге суд арестовал блогера Юрия Хованского на 2 месяца по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Он пробудет в СИЗО до 8 августа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили в отношении Хованского уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

По данным следствия, он исполнил песню, в которой содержатся, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. Свою вину блогер признал.

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