Хованского арестовали на 2 месяца по делу об оправдании терроризма
В Петербурге суд арестовал блогера Юрия Хованского на 2 месяца по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.
Он пробудет в СИЗО до 8 августа.
Вчера следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили в отношении Хованского уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.
По данным следствия, он исполнил песню, в которой содержатся, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. Свою вину блогер признал.
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