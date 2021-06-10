Хованского арестовали на 2 месяца по делу об оправдании терроризма

В Петербурге суд арестовал блогера Юрия Хованского на 2 месяца по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Он пробудет в СИЗО до 8 августа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили в отношении Хованского уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

По данным следствия, он исполнил песню, в которой содержатся, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. Свою вину блогер признал.

