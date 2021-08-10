Росфинмониторинг включил блогера Хованского в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму

Блогера Юрия Хованского включили в перечень физлиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

В реестре указан Юрий Михайлович Хованский, родившийся 19 января 1990 года в городе Никольск Пензенской области.

В августе обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Хованскому суд продлил арест. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

10 июня в Санкт-Петербурге суд арестовал Хованского на 2 месяца по обвинению в оправдании терроризма. Адвокат Виктория Мартыненко, защищающая блогера, заявила, что он признал вину частично, и отметила, что песня была спета много лет назад, но попала в интернет недавно.



Алексей Нечаев