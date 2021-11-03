«Большой этнографический диктант — 2021» в Казани: что мы знаем друг о друге?
В Татарстане, как и по всей России, проходит ежегодная Международная акция «Большой этнографический диктант — 2021». В республике мероприятие приурочено также к Году родных языков и народного единства. Сам диктант составлен в формате теста из 30 вопросов, 20 из которых едины для всех участников акции, а 10 — разработаны специально для каждого региона отдельно. В Казани главной площадкой акции стал Дом дружбы народов.
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