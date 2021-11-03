Новости общества

15:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Большой этнографический диктант — 2021» в Казани: что мы знаем друг о друге?

13:16, 03.11.2021 2
«Большой этнографический диктант — 2021» в Казани: что мы знаем друг о друге?

В Татарстане, как и по всей России, проходит ежегодная Международная акция «Большой этнографический диктант — 2021». В республике мероприятие приурочено также к Году родных языков и народного единства. Сам диктант составлен в формате теста из 30 вопросов, 20 из которых едины для всех участников акции, а 10 — разработаны специально для каждого региона отдельно. В Казани главной площадкой акции стал Дом дружбы народов.

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоОбразованиеКультура Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:16
    где можно пройти этот диктант?
    Ответить
  • Анонимно 14:19
    Очень интересный проект, но сайт у них лежит
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

15:18 МСК Все новости
Новости раздела