Пострадавшие от взрыва дома в Челнах начали получать выплаты

Фото: Максим Платонов

Пострадавшие от взрыва дома 48/20 в Набережных Челнах начали получать финансовую помощь, сообщили в пресс-службе исполкома.

Денежные средства выплачиваются тем людям, которые прописаны в доме. Сейчас идет разбор завалов и демонтаж поврежденных конструкций в пострадавшем подъезде — закончить планируют на следующей неделе.

Фото: Сергей Афанасьев

После проведенных проверок в 10-м подъезде заселили 14 квартир. В 12-м подъезде заселились девять квартир. Люди, оставшиеся без квартир, живут в гостинице Open City, им будет подобрано подходящее жилье на время приведения в порядок дома. Сотрудники и ветераны ПАО «КАМАЗ» переселены в общежитие «КАМАЗжилбыта».

— Всего на питание и проживание пострадавших было израсходовано 650 тыс. рублей. Также в городе создан расчетный счет для помощи пострадавшим, куда уже перечислено более 800 тысяч рублей, — сообщил и.о. руководителя исполкома Илья Зуев.

По предварительным подсчетам, на ремонтные работы потребуется до 80 млн рублей. Сначала будет восстановлен дом, квартиры, после проведенного анализа будет возмещено утраченное имущество, добавил мэр Челнов Наиль Магдеев.

В прошлую пятницу началось заселение жителей 10-го подъезда.



Алексей Нечаев