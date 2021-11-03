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Кабмин РТ утвердил план мероприятий по подготовке по военно-учетным специальностям в 2021/2022 учебном году

13:45, 03.11.2021
Кабмин РТ утвердил план мероприятий по подготовке по военно-учетным специальностям в 2021/2022 учебном году
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане утвержден план мероприятий по подготовке по военно-учетным специальностям в 2021/2022 учебном году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, в число основных мероприятий входят подведение итогов подготовки граждан по данным специальностям, определение задач на будущий учебный год в рамках заседания призывной комиссии РТ, проведение учебно-методического совещания и т.д.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в течение учебного года необходимо провести отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу, организовать подготовку граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил РФ из числа неработающих призывников и т.д.

В сентябре Кабмин РТ утвердил нормативные затраты по содержанию детей в республиканских кадетских школах и кадетских корпусах. Постановление вступит в силу со следующего года. Финансовое обеспечение осуществится в 15 учреждениях региона.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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