Кабмин РТ утвердил план мероприятий по подготовке по военно-учетным специальностям в 2021/2022 учебном году

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане утвержден план мероприятий по подготовке по военно-учетным специальностям в 2021/2022 учебном году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, в число основных мероприятий входят подведение итогов подготовки граждан по данным специальностям, определение задач на будущий учебный год в рамках заседания призывной комиссии РТ, проведение учебно-методического совещания и т.д.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в течение учебного года необходимо провести отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу, организовать подготовку граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил РФ из числа неработающих призывников и т.д.

В сентябре Кабмин РТ утвердил нормативные затраты по содержанию детей в республиканских кадетских школах и кадетских корпусах. Постановление вступит в силу со следующего года. Финансовое обеспечение осуществится в 15 учреждениях региона.

Диана Жиленкова