В Татарстане установили затраты по содержанию кадетов в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Кабмин РТ утвердил нормативные затраты по содержанию детей в республиканских кадетских школах и кадетских корпусах. Соответствующее постановление опубликовано на Официальном портале правовой информации РТ.



На содержание одного воспитанника, проживающего в интернате в городской местности, будет выделен 161 791 рубль в год, в сельской местности — 166 265 рублей. На каждого, кто учится вне интерната, в городе направят 74 386 рублей, в селе — 75 183 рубля.

Постановление вступит в силу со следующего года. Финансовое обеспечение осуществится в 15 учреждениях Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вчера установили средний размер платы за детсад на 2022 год, согласно которому за 9-часовое пребывание ребенка младше 3-х лет оплата будет составлять 1830 рублей, для детей старшего возраста — 1740 рублей.