В Казани пройдет финал Всероссийских соревнований по плаванию Mad Wave Challenge 2021

В столице Татарстана с 5 по 6 ноября пройдет финал Всероссийских соревнований по плаванию Mad Wave Challenge 2021. Объявление об этом появилось на сайте Минспорта РТ.

На нем подведут итоги сезона и определят победителей общего зачета соревнований в 16 номинациях. Участников ждет расширенная программа. В нее войдут дистанции 50, 100 и 200 метров в каждом из стилей плавания, 100 метров комплексным плаванием и смешанная комбинированная эстафета 4х50 метров.

Соревнования проводятся среди участников спортивных школ, клубов и других физкультурно-спортивных организаций России в возрасте 11—14 лет. Организацией мероприятия занимается Всероссийская федерация плавания и Федерация плавания РТ при поддержке министерств спорта России и Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

2 ноября в Казани стартовал чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».

Дарья Акимова