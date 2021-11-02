На короткой воде: в Казани стартовал чемпионат Европы по плаванию

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде впервые проходит в Казани. Спортивная программа включает соревнования по 19 дисциплинам, которые состоятся в 25-метровом бассейне Дворца водных видов спорта со 2 по 7 ноября. Планируется, что в чемпионате примут участие более 650 спортсменов из 50 европейских стран.
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