В Татарстане возбудили уголовное дело после падения ребенка из окна

Фото: Максим Платонов

Следственными органами СК России по РТ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Вчера вечером под балконными пролетами одного из домов района ГЭС в Набережных Челнах было обнаружено тело двухгодовалого ребенка с признаками падения с высоты, сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.

Фото: pxfuel.com

По предварительным данным, девочка играла в своей комнате, когда родители находились на кухне. В какой-то момент ребенок вышел на балкон и, сделав ступеньки, выглянул в открытое окно. После чего девочка упала. Квартира находилась на 4 этаже.

В результате случившегося ребенку были причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, перелома носа и других.

Ребенок был госпитализирован в медучреждение — он находится в больнице.

В августе было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ) после падения ребенка из окна многоэтажного дома в Челнах. Годовалый мальчик выпал из окна 11 этажа. В результате полученных травм ребенок скончался на месте.



Алексей Нечаев