В Татарстане возбудили уголовное дело после падения трехлетнего ребенка из окна

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Вчера, 22 сентября, вечером под окном одного из домов новой части Челнов был обнаружен 3-летний ребенок с признаками падения с высоты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мальчик играл в комнате в своей кроватке с игрушками. Кроватка стояла возле окна. Бабушка вышла на кухню, чтобы принести малышу воду, и услышала плач. Вернувшись, она обнаружила, что мальчика в кроватке не было и было открыто окно. Она тут же выбежала на улицу и нашла его под окнами. Женщина взяла его на руки, вернулась в квартиру и вызвала скорую.

Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Следкома по РТ, мальчик выпал со второго этажа.

Ребенок получил телесные повреждения в виде малой субдуральной гематомы затылочной области, ушиб легкого, перелом затылочной кости с переходом на основание черепа. Его госпитализировали.



Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



На прошлой неделе в Набережных Челнах возбудили дело после падения девочки с окна на 4-м этаже.

Татьяна Леухина