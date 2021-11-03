За сутки в России выявили 40 443 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 40 443 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 8 633 643 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 3 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 32 807 человек, всего выздоровевших — 7 445 438 человек. За сутки коронавирус унес жизни 1 189 россиян, всего от инфекции скончалось 242 060 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 30 008 случаев заболевания COVID-19.

Маргарита Головатенко