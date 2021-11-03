В Томской области продлили нерабочие дни еще на неделю

В Томской области приняли решение продлить нерабочие дни еще на неделю — до 15 ноября. Об этом объявил губернатор области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19. Информация появилась на официальном портале Томской области.

Жвачкин сообщил, что это связано с напряженной эпидемиологической обстановкой. Школьные каникулы в регионе тоже продлеваются. Жители старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать режим самоизоляции.

Помимо этого с 8 ноября введен запрет на посещение общепита, торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры без документов о состоянии здоровья.

Фото: realnoevremya.ru

1 ноября в Новгородской области было решено продлить нерабочие дни до 15 ноября.

Дарья Акимова