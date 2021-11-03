В Челнах выделили свыше 200 миллионов рублей на защиту образовательных организаций
В Набережных Челнах учли в бюджете города дополнительные средства из республиканского бюджета, сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова в Instagram.
Свыше 20 млн будет выделено на обеспечение антитеррористической защиты муниципальных образовательных организаций I и II категории опасности частными охранными предприятиями.
Мэр города Наиль Магдеев отметил, что в целом на обеспечение безопасности всех школ и детсадов нужно 600 млн рублей. Из городского бюджета в этом году выделено 200 млн рублей.
Предотвратить случаи насилия с применением оружия в российских школах можно только в ходе системной межведомственной работы, а не с помощью запретов и единичных решений. Такое мнение выразил ранее заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи, экс-министр молодежи РТ Дамир Фаттахов.
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