В Челнах выделили свыше 200 миллионов рублей на защиту образовательных организаций

Фото: скриншот

В Набережных Челнах учли в бюджете города дополнительные средства из республиканского бюджета, сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова в Instagram.

Свыше 20 млн будет выделено на обеспечение антитеррористической защиты муниципальных образовательных организаций I и II категории опасности частными охранными предприятиями.

Фото: скриншот

Мэр города Наиль Магдеев отметил, что в целом на обеспечение безопасности всех школ и детсадов нужно 600 млн рублей. Из городского бюджета в этом году выделено 200 млн рублей.

Предотвратить случаи насилия с применением оружия в российских школах можно только в ходе системной межведомственной работы, а не с помощью запретов и единичных решений. Такое мнение выразил ранее заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи, экс-министр молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Алексей Нечаев