Сотрудники МВД Татарстана раскрыли грабеж на 4 млн рублей

Фото: МВД по РТ

Сотрудники управления уголовного розыска МВД Татарстана раскрыли грабеж, ущерб которого оценили примерно в 4 млн рублей, сообщает МВД по РТ.



Заявление от 44-летней жительницы поселка Троицкий в Лаишевском районе поступило ночью 27 сентября. Примерно в 1.30 ночи, когда хозяйка спала, двое неизвестных в темной одежде и масках с прорезями для глаз проникли в ее спальню, заклеили рот скотчем и завязали руки. Один из злоумышленников несколько раз ударил женщину в живот. Ей угрожали физическим насилием и электрошокером — так требовали деньги и драгоценности.

Фото: МВД по РТ

Так, злоумышленники забрали у хозяйки ювелирные украшения, часы ее супруга и ноутбук. Еще мужчины вынули жесткий диск видеорегистратора из хозяйского автомобиля. Один из злоумышленников спросил, кому позвонить, чтобы освободили потерпевшую, когда уходил.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Злоумышленников задержали — ими оказались двое мужчин 1976 и 1983 годов рождения, оба проживали в Казани на съемных квартирах. Злоумышленники указали на место в Волжске, где спрятали похищенное. Оба признали свою вину.

Недавно полиция Татарстана задержала подозреваемых в грабеже на территории одного из парков Зеленодольского района, злоумышленники похитили автомобиль охранника и прицеп с четырьмя мотоциклами, которые принадлежали собственнику парка.

Маргарита Головатенко