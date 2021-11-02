В Татарстане задержали четырех подозреваемых в грабеже

Фото: МВД по РТ

Полиция Татарстана задержала подозреваемых в грабеже на территории одного из парков Зеленодольского района, злоумышленники похитили автомобиль охранника и прицеп с четырьмя мотоциклами, которые принадлежали собственнику парка, сообщает МВД по РТ.



Сообщение о грабеже поступило в дежурную часть Отдела МВД России по Зеленодольскому району ночью, 21 октября. Около 22.00 66-летний охранник парка услышал шум на улице — звук был похож на взрыв петарды. Мужчина открыл дверь поста охраны, его ослепил яркий свет. В этот момент к нему подошли двое мужчин, завели обратно в помещение, посадили на стул, связали скотчем и натянули шапку на лицо. Они забрали ключи от администрации, а еще его ключи от машины и сотовый телефон, после чего ушли.

Фото: МВД по РТ

Пенсионер через несколько минут освободился и добрался до ближайшей заправочной станции, откуда позвонил в полицию. Было возбуждено дело по статье «грабеж».

Автомобиль «Киа Спектра» и один из байков обнаружили в лесопосадке у пгт Васильево в технически исправном состоянии. После этого полиция поймала злоумышленников — ими оказались жители Казани 1992, 1994, 1996 годов рождения и житель Зеленодольска 1996 года рождения. Молодые люди указали место, где спрятали похищенное. Мотоциклы изъяли в Кировском районе Казани. Ущерб оценили в 458 тысяч рублей.



Недавно в Татарстане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников вооруженной группы. Они обвиняются в бандитизме, краже, грабеже, вымогательстве, незаконном изготовлении оружия и ряде других преступлений.

Маргарита Головатенко