В Минсельхозе допустили подорожание молочной продукции

Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию. Сведения об этом есть в докладе «О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)», которое министерство направило в правительство.



Категория молочных продуктов единственная, в которой Минсельхоз допустил рост цен. Это связано с увеличением себестоимости производства: подорожали корма и кормовые добавки для скота, упаковочные и горюче-смазочные материалы. Предприятия вынуждены рассчитывать дополнительные траты в связи с маркировкой молочной продукции со сроком хранения более 40 суток.

В документе не сказано, на сколько продукты могут подорожать. Стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб/кг (то есть +7,7% за год), пастеризованного молока — 49,1 руб/кг (+7,9%), сливочного масла — 526,3 руб/кг (+5,9%), сыров — 391,5 руб/кг (+4,1%), сообщают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Производители круп в октябре предупредили о подорожании в ноябре на 10—20% гречки, овсянки и хлопьев.

За последние 10 лет цена типичного завтрака достигла максимального значения. Показатели индикатора базируются на фьючерсах на такие стандартные для завтрака продукты, как кофе, молоко, сахар, пшеницу, овес и апельсиновый сок. Например, за последние 2 года он увеличился на 63%. А минувшим летом рост стоимости продуктов только ускорился.

Маргарита Головатенко