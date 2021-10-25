Производители круп предупредили о подорожании гречки, овсянки и хлопьев

Производители круп предупреждают о подорожании в ноябре на 10—20% гречки, овсянки и хлопьев. Прочиной повышения цен стал рост стоимости сырья и упаковки. Однако, по мнению экспертов, ситуация может стабилизироваться с поступлением нового урожая на рынок.

Например, в Алтайском крае произошли проблемы с урожаем гречки, из-за чего стоимость за год выросла с 57 руб. до более 80 руб. за 1 кг. С 1 октября по 15 октября в регионе гречка подорожала на 38%, овес — на 32% и ячмень — на 36%, такие данные приводит «Коммерсантъ».

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Растет и себестоимость производства круп. По словам представителя агрохолдинга «АФГ Националь», цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, а российского сырья — в пределах 30%.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил о необходимости предоставления комплексных мер для сдерживания цен на продукты и защиты сельхозпроизводителей.

Диана Жиленкова