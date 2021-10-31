FT: cтоимость стандартного завтрака достигла максимальной стоимости за 10 лет

За последние 10 лет цена типичного завтрака достигла максимального значения. Об этом сообщает индекс Financial Times.

Показатели индикатора базируются на фьючерсах на такие стандартные для завтрака продукты, как кофе, молоко, сахар, пшеницу, овес и апельсиновый сок. Например, за последние 2 года он увеличился на 63%. А минувшим летом рост стоимости продуктов только ускорился.

Фото: pixabay.com

В качестве причин аналитики приводят погодные условия, проблемы с цепочкой поставок и, конечно же, пандемию. Отмечается, что на фоне восстановления экономики спрос повысился до неожиданных значений, пишет «Коммерсантъ».

В начале недели российские производители круп предупредили о подорожании в ноябре на 10—20% гречки, овсянки и хлопьев. Эксперты считают, что стабилизировать ситуацию может поступление нового урожая на рынок.

Диана Жиленкова