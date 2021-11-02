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ФК «КАМАЗ» анонсировал мерч к игре против петербургского «Зенита»

23:20, 02.11.2021
ФК «КАМАЗ» анонсировал мерч к игре против петербургского «Зенита»
Фото: vk.com/fckamaz

ФК «КАМАЗ» анонсировал выход мерча к игре с петербургским «Зенитом». Об этом сообщается в Twitter клуба.

Матчевая футболка с логотипом «1/8» будет стоить 550 рублей. Точная дата поступления в продажу пока неизвестна.

ФК «КАМАЗ» встретится в Петербурге с «Зенитом» в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу. Жеребьевка состоялась сегодня. Игры пройдут 1—3 марта 2022 года.

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