ФК «КАМАЗ» анонсировал мерч к игре против петербургского «Зенита»
ФК «КАМАЗ» анонсировал выход мерча к игре с петербургским «Зенитом». Об этом сообщается в Twitter клуба.
Матчевая футболка с логотипом «1/8» будет стоить 550 рублей. Точная дата поступления в продажу пока неизвестна.
Скоро в нашем фаншопе @zenit_spb 1/8 pic.twitter.com/MRPFSPa68Z— ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) November 2, 2021
ФК «КАМАЗ» встретится в Петербурге с «Зенитом» в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу. Жеребьевка состоялась сегодня. Игры пройдут 1—3 марта 2022 года.
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