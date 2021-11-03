УФНС по Татарстану сообщило о закрытии территориально-обособленных рабочих мест

Фото: Максим Платонов (архив)

УФНС России по Татарстану сообщило о прекращении работы с 1 декабря территориально-обособленных рабочих мест налоговых инспекций республики. Это связано с проведением организационно-штатных мероприятий.

С 1 декабря текущего года налогоплательщики смогут получить государственные услуги в центральных офисах соответствующих инспекций:

Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Татарстан (Арский район);

Межрайонной ИФНС России № 9 по Республике Татарстан (Агрызский, Тукаевский, Менделеевский, Мензелинский, Актанышский районы);

Межрайонной ИФНС России № 10 по Республике Татарстан (Тюлячинский, Кукморский, Балтасинский, Мамадышский, Рыбно-слободской районы);

Межрайонной ИФНС России № 11 по Республике Татарстан (Муслюмовский, Сармановский, Заинский районы);

Межрайонной ИФНС России № 12 по Республике Татарстан (Алексеевский, Новошешминский, Спасский, Нурлатский, Аксубаевский, Алькеевский районы);

Межрайонной ИФНС России № 16 по Республике Татарстан (Черемшанский район);

Межрайонной ИФНС России № 17 по Республике Татарстан (Лениногорский, Азнакаевский, Бавлинский, Ютазинский районы).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пресс-службе УФНС по РТ отмечают, что прекращение работы территориально-обособленных рабочих мест не повлияет на доступность услуг ФНС России. Их можно получить: на сайте ФНС России nalog.gov.ru; через единый Контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22; в личном кабинете налогоплательщиков для физических лиц, для юридических лиц или индивидуального предпринимателя; любое отделение МФЦ.

Ранее УФНС по РТ рассказало, как уплатить любые налоги, в том числе пени и штрафы по ним, за третьих лиц.