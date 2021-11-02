Татарстанцам рассказали, как уплатить налоги за третьих лиц

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители Татарстана могут уплатить любые налоги, в том числе пени и штрафы по ним, за третьих лиц. Вместе с этим можно уплатить задолженность по налогам как за текущий период, так и за прошлые годы.

Порядок уплаты налогов за третье лицо такой же, как и при перечислении налога за себя. Сделать это можно как наличными деньгами, так и банковской картой или с расчетного счета, сообщили «Реальному времени» в инспекции ФНС России по Московскому району Казани.

При этом есть один нюанс. «Платить за другого человека можно, но вернуть переплату или зачесть ее в счет другого налога может только тот, за кого платили. Тот, кто платил, не может потребовать деньги из бюджета назад или как-то ими распорядиться», — обратили внимание в инспекции ФНС России по Московскому району Казани.

При уплате налога за третье лицо необходимо указывать непосредственно данные этого лица, в том числе и ИНН. Если его у гражданина нет, то указывается «0». В поле «код» необходимо указать уникальный идентификатор начисления. В поле «плательщик» - ФИО гражданина, чья обязанность по уплате налога исполняется.

Отметим, что впервые налоговые сборы, собираемые в Татарстане, могут превысить 1 трлн рублей по итогам 2021 года. Об этом сообщил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин на совещании с финансовыми, налоговыми и казначейскими органами, посвященном исполнению консолидированного бюджета РТ за девять месяцев 2021 года.

