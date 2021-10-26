Казанские перевозчики просят министра внутренних дел РТ оказать поддержку по проверке масочного режима

Казанские перевозчики просят министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина оказать поддержку по проверке соблюдения антиковидных мер в общественном транспорте. В частности, речь идет о ношении масок. Об этом сообщает Ассоциация АТП РТ.

На данный момент у перевозчиков нет права выписывать штрафы нарушителям. Пассажиров могут только попросить надеть средство индивидуальной защиты, в противном случае транспорт прекратит движение. Несмотря на это, некоторые продолжают нарушать требования. Поэтому перевозчики просят главу МВД РТ выделить и направить сотрудников в помощь. Так, сотрудник полиции сможет выписать штраф пассажиру без маски прямо в автобусе.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Вчера стало известно, что за этот месяц в столице РТ выявили 12 426 пассажиров без масок. После замечания все пассажиры надели средство индивидуальной защиты. В ходе рейда было осмотрено 5 976 единиц общественного транспорта на 145 контрольных точках.

Диана Жиленкова