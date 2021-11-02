Власти РТ зарезервируют еще целый ряд участков для строительства и реконструкции отрезков трассы М-7

Кабмин Татарстана постановил зарезервировать для нужд республики земельные участки в целях реализации проекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 1120+500 — км 1138+000, Республика Татарстан» в рамках развития направления «Казань — Екатеринбург».

В документе говорится, что ряд земельных участков находится в Актанышском и Мензелинском районах РТ. Их зарезервируют сроком на три года.

Фото: скриншот документа

В мае этого года власти Татарстана зарезервировали 171 участок для реконструкции участков трассы М-7. Участки зарезервированы на три года на территориях Тукаевского и Заинского районов Татарстана.

Диана Жиленкова