Центробанк рекомендовал другим банкам не предоставлять рассрочки на покупки в магазинах

Банк России порекомендовал банкам и микрофинансовым организациям не давать рассрочки покупателям в магазинах без заключения договоров потребительского кредитования. Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте ЦБ для ломбардов, кредитных и микрофинансовых организаций и других банков.

В нем речь идет о случаях, когда торгово-сервисные предприятия сначала предоставляют покупателям возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам. Центробанк порекомендовал кредиторам воздержаться от участия в таких практиках, поскольку они обходят законы о потребительском кредите. Кроме того, продавцы не должны передавать информацию о рассрочке в бюро кредитных историй.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне Банк России выпустил доклад, в котором допустил более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, если реакция рынка будет менее гибкой на решение регулятора по ключевой ставке.



Дарья Акимова