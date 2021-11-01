Центробанк допустил проведение более жесткой денежно-кредитной политики
Банк России допустил более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, если реакция рынка будет менее гибкой на решение регулятора по ключевой ставке. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.
В сложившихся условиях наиболее существенный проинфляционный риск — риск формирования вторичных эффектов инфляционных ожиданий.
Татьяна ЛеухинаЭкономикаФинансыБанкиОбщество
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