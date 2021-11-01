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Экономика

Центробанк допустил проведение более жесткой денежно-кредитной политики

20:37, 01.11.2021

Банк России допустил более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, если реакция рынка будет менее гибкой на решение регулятора по ключевой ставке. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ.

В сложившихся условиях наиболее существенный проинфляционный риск — риск формирования вторичных эффектов инфляционных ожиданий.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыБанкиОбщество

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