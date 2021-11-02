Google заблокировал аккаунт СК Белоруссии на YouTube
Google заблокировал YouTube-канал Следственного комитета Белоруссии из-за антибелорусских санкций, сообщили в ведомстве.
— Свобода слова в действии: Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал СК из-за антибелорусских санкций, — говорится в сообщении СК в telegram-канале.
Ранее Роскомнадзор обратился в Google с требованием снять ограничения с Youtube-каналов Russia Today. В противном случае ведомство грозит заблокировать видеохостинг.ОбществоТехнологии
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