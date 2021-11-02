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Google заблокировал аккаунт СК Белоруссии на YouTube

13:59, 02.11.2021
Google заблокировал аккаунт СК Белоруссии на YouTube
Фото: kzn.ru

Google заблокировал YouTube-канал Следственного комитета Белоруссии из-за антибелорусских санкций, сообщили в ведомстве.

— Свобода слова в действии: Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал СК из-за антибелорусских санкций, — говорится в сообщении СК в telegram-канале.

Ранее Роскомнадзор обратился в Google с требованием снять ограничения с Youtube-каналов Russia Today. В противном случае ведомство грозит заблокировать видеохостинг.

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