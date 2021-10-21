В одном из районов РТ отменили карантин из-за заболевания бешенством животных, однако ввели его в другом

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин на отдельной территории в Урахчинском сельском поселении Рыбно-Слободского района, который ранее был введен из-за неблагополучной обстановки по заболеванию бешенством животных. Однако ограничительные мероприятия установили на отдельной территории Войкинского сельского поселения в Алексеевском районе. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации РТ.

Так, в Алексеевском районе эпизоотическом очагом признали территорию личного подсобного хозяйства по улице Зеленой, дом 12 села Войкино. Здесь запретили лечение больных восприимчивых животных, посещение очага посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных и др.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе подобный карантин отменили в двух сельских поселениях Татарстана — Конском сельском поселении Пестречинского района и Апазовском сельском поселении Арского района.



Диана Жиленкова