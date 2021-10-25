В Татарстане впервые планируют собрать более 1 трлн рублей налогов

Фото: Максим Платонов (архив)

Впервые налоговые сборы, собираемые на территории Татарстана, могут превысить 1 трлн рублей по итогам 2021 года. Об этом заявил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин на совещании с финансовыми, налоговыми и казначейскими органами, посвященном исполнению консолидированного бюджета РТ за девять месяцев 2021 года.

С начала этого года, по данным УФНС по РТ, в республике собрано 785,6 млрд рублей, что на 319,7 млрд рублей больше, чем в 2019 году. «Несмотря на продолжающуюся пандемию, экономика Татарстана смогла восстановиться от коронокризиса», — отметил Марат Сафиуллин. По его словам, на рост налоговых сборов повлияло повышение цен на нефть вкупе с эффективными мерами налогового администрирования. «Налоговые сборы повысились не только к январю — сентябрю 2020 года, но и превзошли результаты 2019 года», — сообщил он.

Более 70% налоговых платежей поступило в федеральный бюджет. Оставшиеся 30% поступили в республиканскую казну. Итого в федеральную и республиканскую казну поступило 551 млрд и 233,7 млрд рублей налогов соответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Двукратный рост налоговых поступлений в Татарстане обеспечен нефтехимической отраслью, отметил глава УНФС по РТ. На нее пришлось 63% от всего объема собранных платежей. В других сферах экономики наблюдается отставание, что вызывает беспокойство налоговиков.

Луиза Игнатьева