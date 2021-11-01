В Челнах 55,7% горожан приняли участие в переписи населения

В Набережных Челнах 295 тысяч человек присоединились к Всероссийской переписи населения. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

На 31 октября на стационарных участках переписались 5%, на портале госуслуг — 25%, при помощи переписчиков — 70%. В переписи населения задействованы 1 128 человек: 964 переписчика, 3 инструктора и 161 контролер, организующий их работу.

Фото: strana2020.ru

В Челнах работают 39 переписных участков. Они будут работать в штатном режиме и в нерабочие дни. Участки открыты в рабочие дни с 9 до 19 часов, в выходные и праздничные дни с 9 до 14 часов.

С 15 октября по 8 ноября рекомендуется пройти перепись и на портале госуслуг. После заполнения листа на электронную почту и на мобильный телефон придет QR-код, который нужно будет показать переписчику, который придет домой.

Ранее Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров России, переписавших более миллиона человек по итогам первых десяти дней проведения Всероссийской переписи населения.

