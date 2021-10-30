В Татарстане от COVID-19 за сутки привились больше 30 тысяч человек

В Татарстане за минувшие сутки привились от коронавируса 30 397 человек. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала кампании по вакцинации от COVID-19 прививку сделали 1 556 611 татарстанцев. Из них 1 028 825 человек уже получили второй компонент препарата.



Вчера полуторамиллионную жительницу Татарстана вакцинировали от коронавируса.

Главное о ситуации с COVID-19 в республике — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина