В Татарстане от COVID-19 за сутки привились больше 30 тысяч человек
В Татарстане за минувшие сутки привились от коронавируса 30 397 человек. Об этом сообщает Минздрав РТ.
С начала кампании по вакцинации от COVID-19 прививку сделали 1 556 611 татарстанцев. Из них 1 028 825 человек уже получили второй компонент препарата.
Вчера полуторамиллионную жительницу Татарстана вакцинировали от коронавируса.
Главное о ситуации с COVID-19 в республике — в материале «Реального времени».
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