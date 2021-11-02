Сегодня в Татарстане ожидается до +8 градусов
Во вторник, 2 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +3... +8 градусов. В Казани ожидается от +5 до +7 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +3 до +6 градусов.Общество Татарстан
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