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Сегодня в Татарстане ожидается до +8 градусов

05:27, 02.11.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до +8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 2 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +3... +8 градусов. В Казани ожидается от +5 до +7 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +3 до +6 градусов.

Общество Татарстан

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