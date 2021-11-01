Казанцы стали интересоваться машино-местами в 1,7 раза чаще

Фото: Максим Платонов

Жители Казани стали в 1,7 раза чаще интересоваться машино-местами. Такие данные приводят эксперты портала «Авито. Недвижимость».

По мнению руководителя направлений первичной и загородной недвижимости «Авито. Недвижимость» Дмитрия Алексеева, это связано с тем, что в больших городах идет активный процесс сноса гаражно-строительных кооперативов, что соответственно снижает спрос на них и поддерживает интерес покупателей к машино-местам. В Казани средняя цена гаража составила 330 тысяч рублей, машино-места — 480 тысяч.

С 1 сентября также в силу вступил закон о гаражной амнистии, предусматривающей упрощенный порядок оформления права собственности на землю под гаражом. Интерес к покупке гаражей у россиян проявился еще в апреле, после соответствующего объявления Госдумы о принятии нового закона. У казанцев интерес к покупке гаражей за 2021 год вырос на 12%, за третий квартал этого года — на 6%. Объявлений о продаже гаражей при этом в сравнении с 2020 годом стало меньше на 24%, с прошлым кварталом — на 7%. Что касается машино-мест, то за год спрос на них в Казани вырос в 1,7 раза за год, на 39% — за квартал. Количество объявлений об их продаже возросло за год на 4%, за квартал — на 1%.

Фото: realnoevremya.ru

Во втором квартале 2021 года спрос на покупку машино-мест в Казани возрастал на 34%.

Дарья Акимова