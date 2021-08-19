В Казани на 34% вырос спрос на покупку машино-места

В Казани во втором квартале 2021 года на 34% вырос спрос на машино-места. Об этом говорят данные сервиса «Авито Недвижимость».

Спрос покупателей на гаражи увеличился на 12%. При этом предложение, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 21%. В среднем гараж в Казани стоит 300 тыс. рублей, что выше показателя прошлого года на 7%.

Количество предложений на покупку машино-мест в Казани выросло за год на 2%. В среднем стоимость машино-места составляет 458 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики считают, что спрос на гаражи вырос из-за увеличения числа автомобилистов и использования этих помещений для других целей.

Ранее «Реальное время» публиковало обзор, где в Казани самые дорогие и доступные парковочные места.

Ольга Плешкова