В Казани появится новый круглосуточный пункт вакцинации на территории 7-й больницы

В Казани заработает новый круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19. Он расположится на территории городской клинической больницы №7. Сообщает об этом телеграм-канал мэрии столицы Татарстана.

Привиться сейчас можно до 16.00. Начиная с завтрашнего дня он начнет работать круглосуточно без выходных и предварительной записи. Пункт расположен по адресу: улица Чуйкова, 54, между больничными терминалами 2 и 3. У горожан есть возможность дождаться вакцинации в теплой палатке.

Фото: Максим Платонов

25 октября в Казани открылся пункт вакцинации в здании закрывшегося аквапарка «Барионикс». Он расположен по адресу: улица Мазита Гафури, 46.



Дарья Акимова