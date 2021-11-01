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В Казани появится новый круглосуточный пункт вакцинации на территории 7-й больницы

14:15, 01.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани появится новый круглосуточный пункт вакцинации на территории 7-й больницы
Фото: t.me/kzn_official

В Казани заработает новый круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19. Он расположится на территории городской клинической больницы №7. Сообщает об этом телеграм-канал мэрии столицы Татарстана.

Привиться сейчас можно до 16.00. Начиная с завтрашнего дня он начнет работать круглосуточно без выходных и предварительной записи. Пункт расположен по адресу: улица Чуйкова, 54, между больничными терминалами 2 и 3. У горожан есть возможность дождаться вакцинации в теплой палатке.

Фото: Максим Платонов

25 октября в Казани открылся пункт вакцинации в здании закрывшегося аквапарка «Барионикс». Он расположен по адресу: улица Мазита Гафури, 46.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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