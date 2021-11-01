Глава МВД России наградил 30 полицейских за спасение людей — в их числе представительница Казани

Фото: Фото: 16.мвд.рф

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды 30 полицейским, которые проявили мужество и героизм при спасении погибавших людей. Среди них оказалась представительница Казани, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Так, курсант Казанского юридического института МВД России рядовой полиции Екатерина Кинчина спасла маленького мальчика из-под колес автомобиля. Проходя мимо, девушка вовремя среагировала на выбегающего с детской площадки ребенка. Он бежал на дорогу в тот момент, когда к нему двигалась машина. Екатерина Кинчина вытолкнула малыша с дороги, однако авто успело задеть саму девушку. Но она не получила серьезных травм.

Фото: 16.мвд.рф

Также глава МВД России наградил представителей из Москвы, Республики Бурятия, Красноярского, Приморского, Ставропольского краев и других субъектов страны.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества полицейского Константина Калинина, который обезвредил напавшего на вуз стрелка в Перми.

Диана Жиленкова